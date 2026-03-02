Alle 14.38, le agenzie di stampa annunciano la morte di Mansoureh Khojasteh, moglie del leader iraniano Ali Khamenei, che era in coma da ore. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, creando attenzione sulla possibile ripercussione politica e sulla successione nel vertice del potere in Iran. La donna aveva una lunga storia di vicinanza al leader e la sua scomparsa apre un nuovo capitolo nel panorama politico del paese.

Sono le nostre 14.38 quando le agenzie battono la notizia della morte della moglie del leader iraniano Ali Khamenei, Mansoureh Khojasteh, deceduta dopo ore di coma. Secondo Iran International, la 78enne consorte della Guida suprema di Teheran era rimasta ferita negli stessi attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele in cui è rimasto ucciso il marito. Ed è morta in ore cruciali in cui l’establishment lavora alla successione. Morta la moglie di Ali Khamenei, ferita nello stesso raid che ha colpito la Guida suprema. Il mondo assiste tra tensione e sconcerto alla fine di un’era che si è dipanata all’ombra del terrore. Mentre l’Iran è stretto nella morsa di una guerra totale, un nuovo colpo si abbatte simbolicamente e politicamente sulla cupola degli ayatollah. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Morta dopo ore di agonia la moglie di Khamenei: ecco chi era. Ed è rebus successione a un trono che scotta: i papabili

