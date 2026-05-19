More Than Jazz 2026 i primi grandi appuntamenti in cartellone

Il calendario di More Than Jazz 2026 si apre con una serie di eventi che coinvolgono diverse location. Tra queste ci sono il piazzale del Castello di Udine, Corte Morpurgo, i nuovi spazi della Cavallerizza e il Vigne Museum di Rosazzo. Questi luoghi ospiteranno i primi appuntamenti della manifestazione, offrendo un calendario ricco di musica e spettacoli. La programmazione si estende quindi tra ambienti storici e moderni, creando un itinerario di eventi in diverse zone della regione.

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Dal piazzale del Castello di Udine a Corte Morpurgo, passando per i nuovi spazi della Cavallerizza fino ad arrivare al suggestivo Vigne Museum di Rosazzo. L’ottava edizione di More Than Jazz si prepara a trasformare il Friuli Venezia Giulia in una mappa sonora diffusa, dove la musica attraversa luoghi, culture e storie. Prende forma così “More Than Jazz 2026 – Transiti Atlantici”, il nuovo viaggio musicale ideato da SimulArte, che svela oggi in anteprima i primi grandi appuntamenti in cartellone. Un programma che non racconta solo spostamenti geografici, ma incontri tra linguaggi, tradizioni e identità musicali che dialogano da una sponda all’altra dell’oceano. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - More Than Jazz 2026, i primi grandi appuntamenti in cartellone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video More than 1,100 dancers gather for Radio City Rockettes auditions in New York Sullo stesso argomento Vallesina in festa: 30 appuntamenti tra jazz, vino e grandi starLa Vallesina si prepara a diventare il cuore pulsante della musica tra il 18 luglio e il 21 settembre 2026. Nasce il Pesto Music Festival: quattro appuntamenti con grandi nomi della scena jazz internazionaleGenova si prepara ad accogliere una nuova e prestigiosa rassegna musicale: nasce il Pesto Music Festival, un appuntamento dedicato alla grande musica...