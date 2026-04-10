Vallesina in festa | 30 appuntamenti tra jazz vino e grandi star

La Vallesina si appresta a vivere un periodo ricco di eventi tra il 18 luglio e il 21 settembre 2026, con una serie di 30 appuntamenti dedicati a musica, vino e artisti di grande calibro. La manifestazione coinvolge diverse location della zona, attirando pubblico da varie parti e offrendo un calendario variegato che spazia tra concerti jazz, degustazioni e spettacoli di rilievo.

La Vallesina si prepara a diventare il cuore pulsante della musica tra il 18 luglio e il 21 settembre 2026. Il Pergolesi Spontini Festival lancia la sua XXVI edizione con un programma che spazia dai borghi marchigiani fino al palco di Jesi, puntando su oltre 30 incontri tra generi diversi e grandi nomi della scena internazionale. Il tema scelto per questa stagione, denominato Accordi disarmanti, funge da filo conduttore per una programmazione che mira a promuovere la coesione sociale e la pace attraverso l’espressione artistica. La manifestazione non sarà confinata ai teatri tradizionali, ma si estenderà in un palcoscenico diffuso che coinvolgerà l’intera area tra Jesi e i centri limitrofi, mescolando linguaggi che vanno dal barocco al jazz, dalla danza al teatro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vallesina in festa: 30 appuntamenti tra jazz, vino e grandi star Vallesina esplode di musica: 55 appuntamenti tra lirica e grandi starLa Vallesina si prepara a un’estate di straordinaria densità culturale con il lancio di due programmi che intrecciano la tradizione lirica con... Leggi anche: Giovani talenti e star internazionali: i nuovi appuntamenti con il Piacenza jazz fest