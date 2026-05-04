Il candidato sindaco Pierluigi Autunno presenta la lista Morciano Tutti

Domenica 3 maggio, in piazza del Popolo, si è svolta la presentazione della lista civica Morciano Tutti, con il candidato sindaco Pierluigi Autunno. Circa 150 persone hanno partecipato all’evento, che ha visto la partecipazione della squadra di Autunno. La piazza ha accolto con entusiasmo il momento di confronto, durante il quale sono state illustrate le proposte e gli obiettivi del gruppo per il futuro della città.

Una piazza del Popolo gremita ha accolto la presentazione della lista civica Morciano di Tutti. Ieri domenica 3 maggio, almeno 150 persone hanno voluto partecipare a questo momento di ascolto e condivisione della visione del candidato sindaco Pierluigi Autunno e della sua squadra per la Morciano.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Morciano per Tutti: presentata la lista civica del candidato sindaco Pierluigi Autunno Morciano Viva lancia il candidato sindaco: lista civica con il sostegno del centrodestraÈ stata ufficializzata la candidatura di Andrea Agostini a sindaco di Morciano di Romagna per la lista civica “Morciano Viva”, nel solco del percorso... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Morciano di Tutti: presentata la lista civica del candidato sindaco Pierluigi Autunno; Autunno: Cambiamento possibile. Pronti ad ascolto e scelte condivise; Morciano di Tutti: ecco la lista civica di Pierluigi Autunno: Persone, Trasparenza e Futuro; Morciano. Elezioni comunali. Autunno replica ad Agostini: Non basta finire i lavori, serve capire dove sta andando Morcia. Morciano di Tutti: presentata la lista civica del candidato sindaco Pierluigi AutunnoL'aspirante primo cittadino lancia lo slogan della campagna elettorale: Il nostro motto è: Persone, Trasparenza e Futuro ... riminitoday.it Morciano. La lista di Autunno si presenta in piazza del PopoloOltre un centinaio di persone in piazza del Popolo domenica a Morciano per la presentazione della lista civica Morciano di Tutti. Presenti per ascoltare le proposte del candidato sindaco Pierluigi Aut ... msn.com La posizione della lista civica del candidato sindaco Pierluigi Autunno - facebook.com facebook