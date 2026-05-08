Passeggiata elettorale tra piazze e cultura | il candidato Autunno incontra i cittadini di Morciano

Giovedì sera, 7 maggio, il candidato sindaco e i candidati della lista civica Morciano di Tutti hanno percorso alcune delle zone più rappresentative del paese, incontrando i cittadini lungo il tragitto. L’iniziativa ha coinvolto le piazze e i luoghi di cultura locali, offrendo l’opportunità di discutere direttamente con gli abitanti sul programma elettorale e sulle proposte per il futuro del Comune. L’evento si è svolto in un clima di confronto aperto e partecipato.

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Una passeggiata per i luoghi simbolo del paese. È quella che giovedì sera, 7 maggio, hanno fatto il candidato sindaco Pierluigi Autunno insieme ai candidati consiglieri della lista civica Morciano di Tutti, confrontandosi direttamente con i morcianesi sul programma elettorale, con particolare.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Il candidato sindaco Pierluigi Autunno presenta la lista Morciano TuttiUna piazza del Popolo gremita ha accolto la presentazione della lista civica Morciano di Tutti. Morciano, duello elettorale: Agostini e Autunno si sfidano al voto? Cosa sapere A Morciano Agostini e Autunno si sfidano al voto il 24 e 25 maggio. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Una passeggiata con il sindaco. Dalla stazione fino a piazza Oplà; Cava selfie tra i candidati | tregua elettorale alla Scetajorde. Lobuono, ultima passeggiata a Bari prima della chiusura della campagna elettorale: «Voglio stare tra la gente» VIDEO«Voglio fare una passeggiata in mezzo ai cittadini, parlare con i cittadini. È inutile fare feste con dj, musica, perché non c'è niente da festeggiare. Ci sono persone che in questo momento non hanno ... lagazzettadelmezzogiorno.it La ‘passeggiata parlante’ delle femministeL’hanno ribattezzata ‘passeggiata parlante’, con tanto di striscioni e cartelli. Così le attiviste femministe ieri mattina hanno sfilato tra le strade del centro e le piazze addobbate a festa per San ... ilrestodelcarlino.it Mauro Gattinoni - Sindaco di Lecco. GoldenSoundLabs · Climbing Higher. Fare colazione insieme, farla dopo una bella passeggiata non è solo un appuntamento di campagne elettorale, è un modo per conoscersi, per ascoltare le vostre impressioni, i vostri - facebook.com facebook