Monza Vimercate e gli altri progetti | a che punto sono davvero i prolungamenti della metropolitana

Da anni si discute dei prolungamenti della metropolitana nelle aree di Monza, Vimercate e altri comuni vicini, con variazioni nei costi, nelle fermate e nelle tempistiche. I progetti sono stati soggetti a riprogrammazioni, spostamenti di fondi e aggiornamenti sui tempi di realizzazione. Le notizie più recenti indicano che alcune tratte sono ancora in fase di studio, altre hanno avviato le procedure di gara, mentre alcune sono in attesa di finanziamenti definitivi. La situazione resta in evoluzione e soggetta a ulteriori modifiche.

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