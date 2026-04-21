Finanziamenti che mancano e progetti da rivedere | a che punto sono i cantieri della sanità ravennate

Da ravennatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, durante la presentazione di due nuove nomine all’interno dell’azienda sanitaria, si è parlato anche dei cantieri in corso nella sanità ravennate. Sono stati menzionati i lavori ormai conclusi nella zona dei codici rossi del pronto soccorso e quelli ancora in fase di realizzazione presso la Casa di cura. La discussione ha riguardato anche i finanziamenti mancanti e la necessità di rivedere alcuni progetti in corso.

Questa mattina, in occasione della presentazione di due nuove nomine all'interno dell'azienda sanitaria, si è tornati a discutere anche dei grandi cantieri che riguardano le strutture sanitarie della città: dai lavori ormai ultimati della zona codici rossi del Pronto soccorso, a quelli della Casa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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