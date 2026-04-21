Finanziamenti che mancano e progetti da rivedere | a che punto sono i cantieri della sanità ravennate

Questa mattina, durante la presentazione di due nuove nomine all’interno dell’azienda sanitaria, si è parlato anche dei cantieri in corso nella sanità ravennate. Sono stati menzionati i lavori ormai conclusi nella zona dei codici rossi del pronto soccorso e quelli ancora in fase di realizzazione presso la Casa di cura. La discussione ha riguardato anche i finanziamenti mancanti e la necessità di rivedere alcuni progetti in corso.

Questa mattina, in occasione della presentazione di due nuove nomine all'interno dell'azienda sanitaria, si è tornati a discutere anche dei grandi cantieri che riguardano le strutture sanitarie della città: dai lavori ormai ultimati della zona codici rossi del Pronto soccorso, a quelli della Casa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Pnrr, a che punto sono i progetti nel comune di Foggia: i lavori completati e quelli in corsoRicognizione sullo stato di avanzamento dei progetti e aggiornamento del sistema ReGiS: a fine gennaio 2026 liquidato il 42% dei Fondi Pnrr e Foi... Sanità, in Emilia Romagna mancano oltre 1700 medici di base: il punto della situazione nel Cesenate“Non è solamente un problema di numeri, ma di distribuzione sul territorio, perché se manca la capillarità dei medici viene meno la rete di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Asl, i conti sono in rosso e mancano fondi: i revisori bocciano il bilancio di previsione; EIT Manufacturing, cronaca di una crisi auto-indotta: quali scenari per le imprese in attesa di fondi?; Stop ai fondi per la ricostruzione post terremoto del 2016: Cdp sospende i pagamenti, la Ragioneria chiarisce; Metrotranvia Milano-Seregno, mancano 120 milioni: il rischio di tagliare le fermate e il nuovo ritardo. Il diritto all’abitare. Più di 100 case vuote. Epp: Mancano i fondi per le ristrutturazioniMarzia De Marzi lancia un appello: Servono risorse strutturali. Abbiamo capacità di intervento, il nodo dei finanziamenti è il vero problema. Ogni anno circa una cinquantina di appartamenti torna a ... msn.com La novità, da Invitalia finanziamenti a tasso zero per imprese e professionistiFinanziamenti a tasso zero per aiutare imprese e professionisti che subiscono crisi di liquidità per mancati pagamenti di crediti vantati verso imprese interessate da procedimenti penali in corso o ... lagazzettadelmezzogiorno.it Sport in Campania: pubblicata la graduatoria per i finanziamenti 2026. Sono 108 le iniziative sportive ammesse al finanziamento regionale su tutto il territorio. Investiamo complessivamente 2,5 milioni di euro per sostenere eventi che promuovono non solo l’at - facebook.com facebook Il primo ministro Magyar ha promesso un taglio ai finanziamenti al Mathias Corvinus Collegium. Ma come riporta Follow The Money nell’inchiesta di Jesse Pinster, appena due giorni prima delle elezioni, MCC ha ricevuto 66 milioni grazie a un dividendo della x.com