Baggio Monza Vimercate | a che punto sono davvero i prolungamenti delle metropolitane

Da anni si discute dei prolungamenti delle linee metropolitane che collegano Baggio, Monza e Vimercate. I progetti sono stati presentati più volte, con variazioni nei costi e nelle fermate previste. Le tempistiche di realizzazione sono state modificate nel tempo e i fondi destinati agli interventi sono stati riassegnati tra diverse opere. Attualmente, non ci sono annunci ufficiali riguardo lo stato di avanzamento o le prossime fasi dei lavori.

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