Baggio Monza Vimercate | a che punto sono davvero i prolungamenti delle metropolitane

Da milanotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da anni si discute dei prolungamenti delle linee metropolitane che collegano Baggio, Monza e Vimercate. I progetti sono stati presentati più volte, con variazioni nei costi e nelle fermate previste. Le tempistiche di realizzazione sono state modificate nel tempo e i fondi destinati agli interventi sono stati riassegnati tra diverse opere. Attualmente, non ci sono annunci ufficiali riguardo lo stato di avanzamento o le prossime fasi dei lavori.

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Di alcuni progetti se ne parla da tantissimo tempo. Cambiano i costi, le fermate e le tempistiche. Si spostano i fondi da un intervento all'altro. Ma i prolungamenti delle metropolitane rimangono un obiettivo delle amministrazioni comunali e regionali, nonostante servano molti soldi. Non è detto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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