Nella semifinale d’andata dei playoff di Serie B, Juve Stabia e Monza si affrontano in una partita che può decidere il percorso verso la promozione. Il Monza, dopo una sconfitta contro il Mantova che ha compromesso la sua stagione regolare, si presenta determinato a invertire il trend. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano di ottenere un risultato favorevole per la sfida di ritorno.

Juve Stabia-Monza è la semifinale d’andata dei playoff di Serie B: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico Una partita sbagliata, quella contro il Mantova, ha distrutto la stagione del Monza che si ritrova adesso a dover fare i playoff per salire in Serie A. Non è riuscito Bianco a difendere il secondo posto in classifica. Ma i lombardi, che quasi sicuramente insieme al Palermo andranno in finale, almeno in questo match assai complicato non dovrebbero sbagliare niente. La Juve Stabia è la vera sorpresa. Un colpaccio quello sul campo del Modena nel primo turno di questa post-season. Avevano solamente la vittoria le vespe, e ci sono riusciti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Juve Stabia-Monza: non sbagliano più

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