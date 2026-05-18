Pronostico Monza-Juve Stabia | altre due partite per la A

Il match tra Monza e Juve Stabia rappresenta la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B, con il Monza che ha affrontato una situazione difficile nelle fasi precedenti. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, e sono state annunciate le probabili formazioni delle due squadre. Con questa sfida, si decide quale squadra accederà alla finale e potenzialmente alla promozione in Serie A. La partita si svolge in un contesto di grande attesa e interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

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Monza-Juve Stabia è la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico Il Monza se l’è vista brutta. Sotto due a zero sul campo della Juve Stabia sabato scorso, i brianzoli sono riusciti a risorgere nel finale di gara grazie a due reti in pochi minuti che danno un quadro diverso per la partita di ritorno in programma in casa martedì sera. La qualità della rosa di Bianco, presa per mano da Pessina, ha cambiato le carte in tavola. E si è visto il valore tecnico della rosa. Insomma, il Monza parte decisamente favorito e lo ha fatto capire anche per via di una forza caratteriale che si era già notata nel corso dell’annata e che è venuta fuori, appunto, nella partita più importante della stagione e quando tutto sembrava finito. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Monza-Juve Stabia: altre due partite per la A ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Monza - Juve Stabia Dom 15/02/2026 H.15:00 Sullo stesso argomento Pronostico Juve Stabia-Monza: non sbagliano piùJuve Stabia-Monza è la semifinale d’andata dei playoff di Serie B: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico Una partita sbagliata,... Modena-Juve Stabia, per chi vince la prima sfida dei playoff di B c'è il Monza: il pronosticoAl via i preliminari del mini torneo che dovrà determinare la terza squadra promossa in serie A: si parte con la sfida in programma al Braglia Tutto... Juve Stabia-Monza (sabato 16 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/XRsM34m #scommesse #pronostici x.com Juve Stabia-Monza, il pronostico: brianzoli favoriti, ma al Menti si può fare la storiaPronostico Juve Stabia-Monza quote statistiche precedenti andata semifinale playoff Serie B in programma sabato 16 maggio alle 20 ... gazzetta.it Playoff Serie B 2025-2026: Juve Stabia-Monza, le probabili formazioniAl via le semifinali: le Vespe, sorpresa di quest'anno, contro i brianzoli a caccia della promozione. Calcio d'inizio: ore 20 al Menti. sportal.it