Juve Stabia-Monza sabato 16 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali convocati quote pronostici

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 20:00 si svolge l'incontro tra Juve Stabia e Monza. La partita si gioca allo stadio delle Vespe, con le formazioni ufficiali già annunciate e i convocati pronti sul campo. Sono state rese pubbliche le quote e i pronostici, che indicano un match aperto e incerto. La sfida rappresenta un momento importante per la squadra di casa, che cerca di proseguire un percorso che potrebbe portarla in Serie A, con un risultato che potrebbe cambiare le sorti del campionato.

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