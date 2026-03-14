Montone a Forlì | cantieri fermi e tronchi bloccano il fiume

A Forlì, lungo il tratto del fiume Montone vicino al parco urbano e alla via D’Anzani, si trovano tronchi accumulati e cantieri inattivi. Il fiume appare in uno stato di abbandono, con lavori di manutenzione sospesi e materiali lasciati in loco. La zona è caratterizzata da un'atmosfera di stagnazione, senza attività in corso lungo il corso d’acqua.

Il tratto del fiume Montone che costeggia il parco urbano di Forlì, in prossimità della via D’Anzani, presenta oggi un quadro di abbandono caratterizzato da tronchi accatastati e cantieri fermi. Raffaele Acri, consigliere del quartiere Resistenza, ha evidenziato come i lavori di manutenzione fluviale siano stati interrotti prima dell’alluvione del maggio 2023, lasciando la comunità a fronteggiare da sola le conseguenze dei detriti trasportati dall’acqua. La situazione si complica dalla constatazione che i materiali vegetali tagliati dalle maestranze regionali attendono ancora di essere smaltiti nei bruciatori, mentre il ponte sul guado funge da intrappolatore naturale per la ramaglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montone a Forlì: cantieri fermi e tronchi bloccano il fiume Articoli correlati Fiume Montone, l'accusa di Acri: "Tronchi accatastati e cantieri fermi da prima dell'alluvione""Permane il triste quadro dell'abbandono del tratto del fiume Montone prospiciente la recinzione del parco urbano ovvero la via D'Anzani, delineato... Leggi anche: Rami e tronchi nel Lambro, via alla pulizia contro le possibili piene del fiume (FOTO)