Trump | Teheran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo siti energetici La replica | Lasceremo la regione al buio

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che Teheran deve aprire lo stretto di Hormuz entro 48 ore, altrimenti verranno colpiti siti energetici. La risposta delle autorità iraniane è stata dura, affermando che lasceranno la regione al buio. La tensione tra i due paesi si concentra sulla gestione dello stretto strategico e sulle possibili ripercussioni per il settore energetico. La situazione resta sotto stretta osservazione.

“Se l’Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando dalla più grande!”. È l’ultimatum di Donald Trump a Teheran affidato ad un post su Truth. L’Ispettore: “Era lui a vagliare le persone di cui ci si fidava”. Al ristorante almeno una decina di cene ministeriali: “A volte eravamo quasi 50” “Cara bugiarda.”, la risposta di Marco Travaglio all’intervista di Giorgia Meloni da Mentana Boomerang Trump sull’economia mondiale: rischio stagflazione più vicino. Paul Krugman: “Scomode analogie con il 1973”. Lo spettro dell'austerity Torino, 21 mar. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Teheran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo siti energetici”. La replica: “Lasceremo la regione al buio” Articoli correlati Ultimatum di Trump: "L'Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche". Teheran replica: "Missili su infrastrutture energetiche Usa""Se l'Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e... Iran, Trump: “Teheran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche”Il blocco di internet in Iran è entrato nella sua quarta settimana, superando ormai le 500 ore. Trump accusa Teheran per il bombardamento della scuola femminile in Iran Contenuti utili per approfondire Trump Teheran apra Hormuz entro 48 ore... Temi più discussi: La minaccia di Trump: 'Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche'. Teheran replica: 'Missili su infrastrutture energetiche Usa'; Trump: Alleati codardi. Altri marines verso Hormuz, ma apre a una de-escalation; Trump, il piano per Hormuz non decolla. Iran e petrolio, cosa fa l'Italia; Trump, Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche. Iran, Trump: Teheran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo le centrali elettricheGuerra in Iran, le notizie in diretta Le notizie di domenica 22 marzo sull’attacco ... msn.com Guerra, Trump: Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra, Trump: 'Iran apra Hormuz entro 48 ore o colpiremo centrali elettriche'. LIVE ... tg24.sky.it «Se l’Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore da questo preciso istante, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie centrali elettriche, iniziando dalla più grande!» È l’ultimatum di Donald Trump a Teheran aff facebook Trump dice “sì al greggio iraniano”. Missili di Teheran a 4mila km. @cosimocaridi x.com