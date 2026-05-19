Montmartre arriva su Canale 5 | trama cast e curiosità sulla serie tv che racconta amori scandali e segreti nella Parigi di fine ‘800
Una nuova serie tv ambientata nella Parigi di fine Ottocento sta per arrivare sui canali italiani. La produzione si concentra su storie di amori, scandali e segreti che si svolgono tra le strade di Montmartre, un quartiere noto per il suo vivace cabaret. La trama si sviluppa tra personaggi coinvolti in vicende di passione e intrighi, con un cast che comprende attori provenienti da vari paesi. La serie si propone di offrire uno sguardo sulla vita e le contraddizioni di una città in fase di cambiamento.
Le luci del cabaret illuminano la capitale francese, e fanno emergere le crepe di una città in piena trasformazione nella serie tv “ Montmartre ” che si prepara a sbarcare in Italia. Mediaset ha acquisito i diritti sulla serie evento francese ambientata nella Parigi 1899, e presto la vedremo in prima visione assoluta su Canale 5. Montmartre, la trama. La trama ci riporta indietro nel tempo, e più precisamente nel 1899. A quell’epoca Montmartre era un quartiere che vibrava di contrasti e immerso in profondi cambiamenti. La Belle Epoque parigina non traspariva solo negli spettacoli e nell’eleganza di quello che era il cuore pulsante della cittadina francese, ma anche nel desiderio di emancipazione che già qualcuno iniziava a mettere in discussione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Montmartre, la tramaSu Canale 5 arriva in prima visione assoluta Montmartre: la serie tv che racconta amori, intrighi e segreti della Belle Epoque parigina. superguidatv.it
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