Una nuova serie tv ambientata nella Parigi di fine Ottocento sta per arrivare sui canali italiani. La produzione si concentra su storie di amori, scandali e segreti che si svolgono tra le strade di Montmartre, un quartiere noto per il suo vivace cabaret. La trama si sviluppa tra personaggi coinvolti in vicende di passione e intrighi, con un cast che comprende attori provenienti da vari paesi. La serie si propone di offrire uno sguardo sulla vita e le contraddizioni di una città in fase di cambiamento.

Le luci del cabaret illuminano la capitale francese, e fanno emergere le crepe di una città in piena trasformazione nella serie tv “ Montmartre ” che si prepara a sbarcare in Italia. Mediaset ha acquisito i diritti sulla serie evento francese ambientata nella Parigi 1899, e presto la vedremo in prima visione assoluta su Canale 5. Montmartre, la trama. La trama ci riporta indietro nel tempo, e più precisamente nel 1899. A quell’epoca Montmartre era un quartiere che vibrava di contrasti e immerso in profondi cambiamenti. La Belle Epoque parigina non traspariva solo negli spettacoli e nell’eleganza di quello che era il cuore pulsante della cittadina francese, ma anche nel desiderio di emancipazione che già qualcuno iniziava a mettere in discussione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Montmartre arriva su Canale 5: trama, cast e curiosità sulla serie tv che racconta amori, scandali e segreti nella Parigi di fine ‘800

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