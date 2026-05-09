Terni nuovi spazi all' interno della storica farmacia | Attenzione al benessere con un percorso costruito su misura

A Terni, nel quartiere Campomicciolo, è stato inaugurato un nuovo spazio all’interno della storica farmacia. Dal 9 maggio, i clienti possono visitare il rinnovato ambiente chiamato “m?RE Longevity Skin Lab”, che si trova nei locali della ‘Farmacia Moderna’. L’apertura rappresenta un ampliamento dell’offerta, con un’area dedicata alla cura della pelle e al benessere.

Nuovo progetto all’interno degli spazi della ‘Farmacia Moderna’ di Terni del quartiere Campomicciolo, che da oggi 9 maggio apre in un ambiente completamente rinnovato “m?RE Longevity Skin Lab”. Si tratta di un progetto ambizioso nato da mesi di lavoro attento e da una visione che intreccia rigore.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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