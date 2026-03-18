Il Mugello vetrina della ‘Toscana diffusa’ | successo per la sesta edizione di Sharing Tuscany

La sesta edizione di Sharing Tuscany si è svolta nel Mugello, attirando visitatori interessati ai paesaggi autentici, alle produzioni enogastronomiche e alle dimore storiche della zona. La manifestazione ha messo in mostra le caratteristiche distintive di questa parte della Toscana, con eventi e iniziative dedicate alla promozione locale. La kermesse ha coinvolto operatori e visitatori in un'occasione di scambio e scoperta.

FIRENZE – L’autenticità dei paesaggi, la ricchezza enogastronomica e il fascino delle dimore storiche del Mugello sono stati i protagonisti assoluti della sesta edizione di Sharing Tuscany. L’atteso appuntamento, organizzato da Toscana Promozione Turistica in sinergia con l’Ambito turistico locale, si è confermato come lo snodo cruciale per l’incontro tra l’offerta ricettiva regionale e la domanda dei professionisti nazionali del settore. La manifestazione si è articolata in una intensa quattro giorni, inaugurata domenica 15 marzo, capace di mettere in contatto 75 aziende toscane con 94 buyer provenienti da 4444tutta Italia, tra cui agenti di viaggio, tour operator, wedding planner e delegati italiani di agenzie internazionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il Mugello vetrina della ‘Toscana diffusa’: successo per la sesta edizione di Sharing Tuscany Articoli correlati Il Mugello ospita la sesta edizione di Sharing TuscanyFirenze, 12 marzo 2026 - Il Mugello si prepara ad ospitare la sesta edizione di Sharing Tuscany, e si prepara ad accogliere una numerosa presenza di... Argentario in vetrina a Monaco. Successo del modello di turismo: "Un’eccellenza della Toscana"MONTE ARGENTARIO Monte Argentario si è presentato a Monaco di Baviera, grande interesse internazionale per la destinazione toscana. Una raccolta di contenuti su Sharing Tuscany Temi più discussi: Il Mugello protagonista a Sharing Tuscany, tre giorni di incontri con buyer e operatori del turismo; Il Mugello ospita la sesta edizione di Sharing Tuscany per la promozione turistica; Turismo, Sharing Tuscany fa tappa in Mugello: Confcommercio guarda alle imprese locali. I tesori del Mugello in mostra alla sesta edizione di Sharing TuscanyDa domenica scorsa, 15 marzo, Sharing Tuscany: la quattro giorni che ha coinvolto 75 aziende toscane e 94 buyer nazionali ... gonews.it Il Mugello ospita la sesta edizione di Sharing TuscanyFirenze, 12 marzo 2026 - Il Mugello si prepara ad ospitare la sesta edizione di Sharing Tuscany, e si prepara ad accogliere una numerosa presenza di operatori. BIT di Milano, Sanremo, ITB di Berlino e ... lanazione.it Il Comune di Siena rappresenta l’Ambito Terre di Siena all’edizione 2026 di "Sharing Tuscany" in programma oggi, lunedì 16 marzo, a Scarperia. Sharing Tuscany è l’evento B2B organizzato da Toscana Promozione Turistica per favorire l’incontro tra l’offerta t - facebook.com facebook