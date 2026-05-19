A Montesilvano, lo Spazio Mincio ha riaperto dopo un intervento di ristrutturazione su un edificio confiscato alla criminalità organizzata. Circa 300 persone hanno partecipato al festival organizzato nell’area, che ora funge da centro dedicato a iniziative culturali e creative. Durante l’evento sono state presentate diverse startup e progetti innovativi avviati grazie al processo di recupero dell’immobile. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire lo sviluppo di attività artistiche e imprenditoriali nel territorio.

?? Punti chiave Come è stato trasformato un edificio confiscato in un polo creativo? Quali startup e progetti sono nati grazie a questo percorso? Chi ha guidato la gestione di questo nuovo centro sociale? Perché questo modello di recupero potrebbe funzionare in altre città??? In Breve Progetto Anci Giovani ha supportato 6 startup e offerto 30 percorsi di orientamento. Oltre 20 laboratori formativi e il podcast Tank sono nati grazie all'associazione Formula. La direttrice Miriana Mambella ha . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montesilvano, lo Spazio Mincio rinasce: 300 persone per il festival

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Spazio Mincio Festival 2026: il bene confiscato che rinasce con i giovani | Conferenza stampa

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