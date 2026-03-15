Laboratori e nuovi eventi | così rinasce lo spazio dei prodotti del carcere

Un immobile del Comune di Milano situato in viale dei Mille al civico 1 sarà destinato a ospitare laboratori, eventi e attività commerciali. L’obiettivo è favorire il reinserimento professionale e sociale di detenuti attraverso iniziative formative e momenti di aggregazione. La riqualificazione dello spazio mira a creare un punto di riferimento per progetti di inclusione e riabilitazione.

Lo spazio verrà messo a bando e affidato a un gestore del terzo settore per diventare laboratorio di esperineze di lavoro e impresa in carcere Un immobile del Comune di Milano, in viale dei Mille al civico 1 sarà destinato ad attività commerciali, formative e aggregative per il reinserimento professionale e sociale di detenuti. Lo prevede una delibera della giunta milanese con cui si stabilisce che l'edificio sarà assegnato in concessione a un ente del terzo settore tramite un bando. L'obiettivo è quello di valorizzare le esperienze di impresa e lavoro in carcere. Attualmente l'immobile è in concessione al Consorzio Viale dei Mille, fondato da cooperative che operano nelle carceri lombarde, e funziona come rivendita di prodotti alle cooperative associate e a imprese carcerarie anche fuori dalla Lombardia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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