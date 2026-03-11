Incontro con Davide Rondoni | riscoprire San Francesco a Torre del Greco

Si è svolto un incontro a Torre del Greco dedicato a San Francesco, coinvolgendo il poeta e scrittore Davide Rondoni. Durante l’evento, sono state discusse tematiche legate alla figura del santo e al suo ruolo nella cultura locale. La riunione ha visto la partecipazione di pubblico e organizzatori, con interventi e approfondimenti su aspetti storici e spirituali legati a San Francesco.

Incontro dedicato a San Francesco a Torre del Greco. Il 6 marzo 2026, Torre del Greco ha ospitato un evento significativo in onore di San Francesco d'Assisi, coinvolgendo la comunità e i giovani delle scuole secondarie di secondo grado. Il poeta Davide Rondoni, Presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del Santo, è stato l'ospite d'onore di questa iniziativa, organizzata presso la parrocchia di Sant'Antonio di Padova. L'evento si colloca nel contesto di un anno di preparazione per commemorare gli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco, che sarà ricordata dal 10 gennaio 2026 al 10 gennaio 2027.