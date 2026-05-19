Monteforte Irpino aperture straordinarie del municipio per il rinnovo della carta d' identità

Il municipio di Monteforte Irpino ha annunciato aperture straordinarie dedicate al rinnovo della carta d'identità. La decisione riguarda principalmente persone con impegni lavorativi durante la settimana, che così possono usufruire di orari ampliati per completare questa procedura. La misura mira a facilitare l’accesso ai servizi municipali, offrendo agli utenti un’opportunità supplementare per adempiere a pratiche burocratiche senza dover rispettare esclusivamente gli orari standard. Non sono stati indicati dettagli specifici su date o orari delle aperture straordinarie.

Un Comune sempre più vicino ai cittadini. L’amministrazione di Monteforte Irpino guidata dal sindaco Fabio Siricio ha pensato, per l’espletamento di documenti importanti, anche a tutti coloro che durante la settimana, avendo impegni lavorativi, non possono adempiere ad una serie di incombenze. Ed. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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