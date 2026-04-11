Addio alla carta d' identità cartacea | a Ravenna e nel forese aperture straordinarie per il rinnovo elettronico

Nelle zone di Ravenna e nel suo hinterland sono state programmate aperture straordinarie degli uffici anagrafici per il rinnovo della carta d'identità elettronica. Questa iniziativa mira a facilitare i cittadini nel passaggio dalla vecchia carta di identità cartacea a quella digitale, evitando code e affollamenti nei mesi estivi. Le aperture sono state organizzate in specific giorni per consentire un rinnovo più agevole.

A Ravenna e nel forese, per evitare la congestione nei mesi estivi, sono state disposte alcune aperture straordinarie degli sportelli anagrafici. A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà infatti più considerata valida, né ai fini dell’espatrio, né come documento di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Addio alla carta d'identità cartacea, il Comune: "Aperture straordinarie degli uffici"A seguito della prossima cessazione (3 Agosto 2026) della validità della carta d’identità cartacea, il Comune di Catania ha disposto l’apertura... Dalla cartacea alla digitale: aperture straordinarie per ottenere la nuova carta d'identitàPer evitare la congestione delle procedure nei mesi estivi, il Comune di Faenza ha disposto aperture straordinarie dell'ufficio anagrafe Il Ministero... Temi più discussi: Addio alla carta d’identità cartacea – Aperture Straordinarie per il rilascio della CIE; Addio alla carta d’identità cartacea, Massa (Pd): Attese oltre tre mesi, sistema sotto pressione; Carta d'identità cartacea addio entro il 3 agosto: come fare per richiedere la nuova; Addio alla carta d’identità cartacea entro il 2026, a Ronchi sabato 11 aprile il ‘CIE Day’. Carta d'identità cartacea: addio dal 3 agostoDal 3 agosto prossimo la carta d'identità cartacea non sarà più utilizzata: come richeidere la CIE o carta di identità elettronica, guida passo, passo ... fiscoetasse.com Roma, carta d’identità cartacea addio dal 3 agosto 2026: il Comune aumenta gli appuntamenti per la CIEA Roma scatta il piano per la carta d’identità elettronica: più aperture, open day e priorità per chi ha ancora il documento cartaceo. romait.it Addio a Giuseppe Astori patron dell’omonima azienda di Montichiari x.com Scanavino, comincia una nuova avventura: dall'addio Juve a Scientifica - facebook.com facebook