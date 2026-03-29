A Roncaro, nel Pavese, sono stati rubati sei metri di pluviali di rame dalla chiesa di San Michele Arcangelo. L’episodio è avvenuto nella notte e non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte. La chiesa si trova in una zona che non è stata dotata di telecamere di sorveglianza. Le autorità stanno indagando sull’episodio.

Roncaro (Pavia), 29 marzo 2026 - Ladri di rame in azione a Roncaro, ai danni della chiesa di san Michele Arcangelo. Il furto, messo a segno alla parrocchiale in via Campestre, è stato denunciato ieri, sabato 28 marzo, ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia. I predoni dell'oro rosso, agendo con tutta probabilità in orario serale o notturno, hanno portato via circa 6 metri di pluviali di rame, smontandoli da quattro diverse grondaie, prendendo solo le parti più basse, raggiungibili da terra, evidentemente senza avere a disposizione neppure una scala per riuscire a raggiungere anche i punti più alti. Le stesse modalità... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Roncaro, ladri di rame alla chiesa parrocchiale: rubati 6 metri di pluviali

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