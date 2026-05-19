A Montecalvo si è svolta una festa dedicata alla Madonna di Pompei, celebrata con processioni e momenti di devozione. Durante l’evento, si è parlato degli eredi che hanno ricevuto il quadro simbolico legato alla devozione locale. Si è anche ricordato come don Pompilio abbia convertito una semplice cappella in un luogo di identità religiosa e culturale per la comunità, lasciando un’eredità tangibile alla popolazione. La cerimonia ha coinvolto diverse generazioni di abitanti, mantenendo vive le tradizioni.

? Domande chiave Chi sono gli eredi che hanno ricevuto il quadro simbolico?. Come ha fatto don Pompilio a trasformare una cappella in identità?. Perché la comunità ha scelto proprio quel momento per il gesto?. Quali conseguenze ha la memoria di don Pompilio sul borgo oggi?.? In Breve Celebrazione del 41° anniversario della ricostruzione della cappella nella contrada Corsano.. Eredi di don Pompilio ricevono un quadro commemorativo durante la cerimonia liturgica.. Comitato Festa organizza l'evento per preservare le tradizioni della comunità locale.. La devozione funge da collante sociale contro lo spopolamento delle zone rurali.. A Montecalvo Irpino, nella contrada Corsano, la comunità si è riunita per celebrare il 41° anniversario della ricostruzione della cappella dedicata alla Madonna di Pompei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montecalvo, festa per la Madonna di Pompei: l’eredità di don Pompilio

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