Madonna di Pompei sostienici con la Tua misericordia e proteggici sempre

Una supplica rivolta alla Madonna di Pompei invita i fedeli a chiedere misericordia e protezione. Il testo si ripete due volte, sottolineando l’appello a ricevere aiuto e sostegno spirituale. La richiesta si rivolge alla figura religiosa, chiedendo di essere sostenuti con misericordia e di ricevere protezione costante. La preghiera si inserisce in un contesto di fede e speranza, senza ulteriori dettagli o interpretazioni.

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