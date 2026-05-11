Madonna di Pompei sostienici con la Tua misericordia e proteggici sempre
Una supplica rivolta alla Madonna di Pompei invita i fedeli a chiedere misericordia e protezione. Il testo si ripete due volte, sottolineando l’appello a ricevere aiuto e sostegno spirituale. La richiesta si rivolge alla figura religiosa, chiedendo di essere sostenuti con misericordia e di ricevere protezione costante. La preghiera si inserisce in un contesto di fede e speranza, senza ulteriori dettagli o interpretazioni.
"> La Supplica alla Madonna di Pompei: Un Momento di Fede e Speranza. La Supplica alla Madonna di Pompei è un evento di grande significato spirituale, che si svolge ogni anno il 8 maggio. Nel 2026, la celebrazione avrà un’importanza particolare poiché sarà presieduta da Papa Leone XIV. In questa occasione, fedeli di tutto il mondo si uniranno in preghiera, affermando il loro legame con la Madonna e chiedendo intercessione per le loro difficoltà e bisogni quotidiani. Pubblicando il testo integrale della Supplica, vogliamo facilitare la partecipazione di tutti, affinché questo momento di unione e devozione possa toccare i cuori di chiunque si voglia avvicinare alla figura della Vergine Maria.🔗 Leggi su Napolipiu.com
SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI CON BENEDIZIONE URBI ET ORBI PONTIFICIA DI OGGI 13/11/25
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