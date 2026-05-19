Montani Ice la gelateria a conduzione familiare di Casalotti

A Casalotti, una gelateria a conduzione familiare è arrivata in finale al concorso di RomaToday #ARomacipiace – gelaterie. La attività si distingue per l’esperienza, il legame con la famiglia e la qualità del gelato. La gelateria, chiamata Montani Ice, rappresenta una realtà locale conosciuta per i suoi prodotti e per il rapporto diretto con i clienti. La finale del contest ha portato attenzione sulla sua proposta, che si basa su ingredienti tradizionali e sulla cura artigianale.

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