L’ex poligono diventa ristorante Tutto pronto per il ‘Tiro a Segno’ sarà a conduzione familiare

A Arcidosso apre un nuovo ristorante chiamato “Il Tiro a Segno” all’ex poligono, un luogo storico della città che per quasi cinquant’anni ha fatto parte della memoria locale. La gestione sarà a conduzione familiare e l’apertura ufficiale è prevista per oggi. I locali, che hanno ospitato il poligono, sono stati riqualificati per ospitare questa attività di ristorazione.

Arcidosso, 7 marzo 2026 – Un luogo della memoria cittadina torna a vivere con una nuova attività. Oggi apre le porte il ristorante " Il Tiro a Segno ", nei locali che per circa mezzo secolo hanno segnato una piccola ma significativa pagina della storia di Arcidosso. L'edificio, noto come Poligono del Tiro a Segno, fu costruito tra il 1884 e il 1890 nell'area dell'attuale via Roma, ai piedi della salita vicino a quello che oggi è il Parco Donatori del Sangue. Si tratta di un fabbricato rettangolare, con tre stanze e un porticato, che nacque per ospitare le attività della Società di Tiro a Segno Nazionale, la prima istituita in Provincia. Proprio qui, alla fine dell'Ottocento, prese forma una delle prime esperienze sportive organizzate del territorio.