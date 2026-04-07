Italia paese longevo | 83,4 anni speranza di vita alla nascita Più 8 gli uomini più 6,5 le donne Ecco perché

In Italia, l’aspettativa di vita alla nascita è di 83,4 anni, con una differenza di circa 8 anni tra uomini e donne. La durata della vita degli italiani si conferma tra le più alte al mondo. Nonostante le narrazioni politiche, i dati ufficiali mostrano che il paese garantisce una buona qualità di vita e una lunga speranza di vita per la popolazione.

In Italia, nonostante la propaganda della politica quando non gli fa comodo, si vive bene. E a lungo. Il nostro è uno dei Paesi più longevi in assoluto. Con una speranza di vita alla nascita di 83,4 anni. Tra il 1990 e il 2024 la speranza di vita alla nascita è cresciuta di circa 8 anni per gli uomini e di 6,5 per le donne, arrivando a 81,5 e 85,6 anni rispettivamente. L'età mediana alla morte nel 2023 è pari a 81,6 anni per i maschi e 86,3 anni per le femmine, con una importante variabilità territoriale: da meno di 82 anni in Campania a oltre 86 nelle Marche, con uno svantaggio di tutte le regioni più popolose del Mezzogiorno L'articolo Italia paese longevo: 83,4 anni speranza di vita alla nascita. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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Italia paese tra i più longevi: 83,4 anni di speranza di vita alla nascita Con una speranza di vita alla nascita di 83,4 anni, oggi l’Italia è uno dei Paesi più longevi in assoluto.

Italia paese tra i più longevi con 83,4 anni di speranza di vita alla nascitaCon una speranza di vita alla nascita di 83,4 anni, oggi l'Italia è uno dei Paesi più longevi in assoluto.

L'Italia tra paesi più longevi, 83,4 anni la speranza di vitaContinua a crescere la speranza di vita alla nascita in Italia, che con 83,4 anni si conferma uno dei Paesi più longevi al mondo. gazzettadiparma.it

Italia paese longevo: 83,4 anni speranza di vita alla nascita. Più 8 gli uomini, più 6,5 le donne. Ecco perchéIn Italia, nonostante la propaganda della politica quando non gli fa comodo, si vive bene. E a lungo. Il nostro è uno dei Paesi più longevi in assoluto. Con una speranza di vita alla nascita di 83,4 a ... firenzepost.it