L' ultimo saluto di Monopoli a Massimo Guccione | Studente e ragazzo esemplare

A Monopoli si è svolto l'ultimo saluto a Massimo Guccione, un ragazzo di 18 anni deceduto dopo essere stato ricoverato per diversi giorni. La cerimonia si è tenuta in una chiesa del Sacro Cuore, con numerosi presenti che hanno partecipato alla funzione. Massimo era rimasto ferito il 3 maggio scorso, dopo essere caduto dal balcone di un hotel durante una gita scolastica a Lignano Sabbiario in Friuli.

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