Da domenica è obbligatorio indossare il casco sui monopattini e sono stati consegnati circa 300 «targhini». Tuttavia, molti utenti continuano a circolare senza il contrassegno, e sono già state comminate le prime sei sanzioni. La Motorizzazione ha confermato che la normativa è stata applicata senza problemi e che le richieste sono state soddisfatte. La presenza delle targhette è richiesta per legge e la loro consegna prosegue regolarmente.

SULLA STRADA. Da domenica è d’obbligo. La Motorizzazione: «In linea con le richieste, nessun intoppo». La polizia locale ha controllato 25 mezzi: solo 9 quelli in regola, 8 sanzionati perché senza casco. C’è chi si giustifica dicendo di non averlo ancora fisicamente attaccato al monopattino, ma giura di averlo con sé, chi sostiene di averlo «prenotato» ma ancora non ritirato alla Motorizzazione – «ma tanto comunque ho qui la richiesta e non possono certo sanzionarmi», spiega – e chi, invece, senza mezzi termini, ammette che non lo richiederà mai: «Tanto, figuriamoci se mi multano». Il famigerato «targhino» per i monopattini, domenica, è ufficialmente un obbligo di legge. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Monopattini, consegnati 300 «targhini». Molti ancora senza: già le prime 6 multe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Milano e hinterland: scattano le multe per i monopattini senza targa? Punti chiave Quanto costa la multa per chi circola senza il nuovo contrassegno? Come si evita di rompere l'adesivo durante il montaggio della...

Nuove regole sui monopattini, oltre 1.300 euro di multe dopo un solo giornoA poche ore dall’entrata in vigore dell’obbligo del “targhino” per i monopattini elettrici, a Trento sono già scattate undici sanzioni e oltre 1.

Monopattini, consegnati 300 targhini. Molti ancora senza: già le prime 6 multe x.com

Monopattini, consegnati 300 targhini. Molti ancora senza: già le prime 6 multeDa domenica è d’obbligo. La Motorizzazione: In linea con le richieste, nessun intoppo. La polizia locale ha controllato 25 mezzi: solo 9 quelli in regola, 8 sanzionati perché senza casco. ecodibergamo.it

Monopattini, obbligo di targa dal 17 maggio. Migliaia di pratiche inevase ma non c’è il rinvioLe associazioni di categoria hanno chiesto di spostare la scadenza per dare tempo alla motorizzazione di consegnare tutti i contrassegni. Per il Mit ... repubblica.it