Arrivano le nuove norme per i monopattini elettrici | multe fino a 800 euro per i trasgressori

Il Comune di Fasano ha annunciato l’entrata in vigore di nuove disposizioni riguardanti i monopattini elettrici, che prevedono sanzioni fino a 800 euro per chi viola le regole. Le modifiche si inseriscono negli aggiornamenti alla Legge 1602019 e al Codice della Strada, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e tutelare tutti gli utenti della strada. Le nuove norme sono state comunicate ufficialmente dall’amministrazione locale.

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FASANO - In linea con i recenti aggiornamenti alla normativa della Legge 1602019 e le modifiche al Codice della Strada, il Comune di Fasano comunica l’entrata in vigore delle nuove disposizioni volte a garantire maggiore sicurezza e tutela per tutti gli utenti della strada.A partire dal 16.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Monopattini elettrici, dal 16 luglio assicurazione obbligatoria: multe fino a 400 euro(Adnkronos) – Le direzioni competenti del ministero delle Imprese e del Made in Italy e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,... Monopattini elettrici: slitta l’obbligo di assicurazione Rc, multe fino a 400 euroABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova scadenza per la copertura assicurativa Arriva un rinvio per l’obbligo di assicurazione destinato ai monopattini... Argomenti più discussi: Monopattini elettrici, arrivano le nuove regole per la circolazione -; Norme tecniche, arrivano le regole Uni per la posa delle reti senza scavo; Monopattini elettrici, arrivano le nuove regole.; Il codice della strada e i monopattini: tutte le novità della lunga rincorsa tra norme e realtà. Tra le numerose novità che arrivano dalla riforma del Terzo settore ci sono anche nuove regole da seguire per le comunicazioni sulle erogazioni liberali: come prepararsi all'adempimento previsto per il 2027 - Associazioni / Pubblico, Agenzia delle Entrate x.com Sicurezza Stradale: arrivano le nuove norme per i monopattini elettriciFASANO - In linea con i recenti aggiornamenti alla normativa della Legge 160/2019 e le modifiche al Codice della Strada, il Comune di Fasano ... osservatoriooggi.it