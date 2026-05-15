Monopattini elettrici senza targa cosa si rischia | nuove multe dal 16 maggio
Dal 16 maggio 2026 diventerà obbligatorio per i possessori di monopattini elettrici avere una targa o un “targhino”, un'innovazione che riguarda tutti coloro che utilizzano questo mezzo. La norma si applica a partire da quella data, introducendo sanzioni per chi circola senza la targa. Le nuove multe saranno applicate a chi utilizza monopattini senza targa o con documenti irregolari, secondo quanto stabilito dalle autorità competenti. La misura mira a regolamentare l’uso di questi veicoli sulla strada.
Il 16 maggio 2026 rappresenta una data fondamentale per chi possiede un monopattino elettrico. Da sabato entra infatti in vigore l’obbligo di targa o “targhino”, come viene denominato in gergo. Chi circola senza il nuovo contrassegno identificativo rischia multe fino a 400 euro. Il 16 luglio scatterà poi anche l’obbligo di assicurazione Rc. La stretta prevista dal nuovo Codice della Strada segna un cambiamento radicale per la micromobilità urbana. In scia alla revisione normativa inaugurata qualche anno fa, i monopattini vengono infatti progressivamente assimilati agli altri veicoli. Con sanzioni più severe in caso di effrazioni. Nuove regole, cosa cambia per i monopattini elettrici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Monopattini elettrici, scatta l'obbligo di targa e assicurazione. Multe dal 16 maggio prossimo
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