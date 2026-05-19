Monica Caradonna l’intervista al volto di Linea Verde Italia | Quella bambina che chiedeva sempre perché
Monica Caradonna, volto noto del programma televisivo Linea Verde Italia, ha recentemente condiviso alcune tappe del suo percorso professionale e personale. Cresciuta con la domanda “perché” come punto di partenza, ha affrontato momenti di incertezza prima di affermarsi nel mondo della televisione. In un’intervista, ha parlato delle sue esperienze, delle sfide e delle tappe che l’hanno portata a diventare una presenza stabile nel panorama televisivo nazionale. La giornalista ha spiegato come il suo rapporto con il mestiere si sia evoluto nel tempo.
C’è un momento, durante questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Monica Caradonna, in cui tutto diventa improvvisamente chiaro. Non è quando parla della televisione, né quando racconta il successo di Linea Verde Italia, i milioni di telespettatori o il successo di una carriera costruita lentamente, senza scorciatoie. Il punto esatto in cui si comprende davvero chi sia Monica Caradonna arriva molto prima, quasi sottovoce. Arriva quando dice di sentirsi ancora quella bambina capace di stupirsi davanti alle persone, ai luoghi, alle storie. È lì che questa intervista smette di essere un semplice dialogo televisivo e diventa qualcos’altro: il ritratto raro di una donna che ha imparato a convivere con le proprie fragilità senza trasformarle in maschere. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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