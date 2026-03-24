Ci sono storie che si costruiscono, e altre che resistono, come quella di Monica Carpanese. Il suo cammino non segue una linea retta, non cerca scorciatoie e, soprattutto, non si lascia semplificare. È fatta di andate e ritorni, di slanci e arresti, di scelte che a volte sembrano deviazioni e che invece, col tempo, si rivelano necessarie. Oggi questo percorso trova una nuova forma nel film A mamma non piace di Gianni Leacche, al cinema dal 24 marzo, in cui interpreta Alina, un personaggio che cerca dignità e libertà dentro uno sguardo che giudica e semplifica. Un ruolo che, come racconta lei stessa, non è solo interpretato, ma in parte vissuto, perché certi pregiudizi e certi sguardi li ha conosciuti anche fuori dal set. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Monica Carpanese, l’intervista all’attrice: “Il cinema è l’unica cosa che mi ha sempre resa felice”

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