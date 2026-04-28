A Milano, una senatrice racconta di aver ricevuto messaggi con frasi offensive come “perché non muori?”, ripetute più volte nel corso degli anni. Ricorda di aver sentito parole simili anche da bambina, quando suo padre le consigliava di non rispondere al telefono. La presenza di questi messaggi si è intensificata recentemente, rafforzando la percezione di un clima di ostilità crescente sui social e nelle comunicazioni online.

Milano, 28 aprile 2026 – “Il mondo dell’odio è sempre più vasto. Una valanga d’odio che trascina persone a mandarmi messaggi con scritto ‘perché non muori?’. Io quest’anno compio 96 anni, sono vicina alla morte. Eppure mi scrivono questo, augurandomi la morte come quando ero piccola ”. A dirlo, davanti a una platea in cui si mescolano rappresentanti istituzionali e adolescenti di più scuole è la senatrice a vita Liliana Segre, sul palco del Memoriale della Shoah a Milano con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al convegno “Le vittime dell’odio“ organizzato dall’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad) che...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Perché non muori?”. Liliana Segre e l’odio che ritorna: “Sentivo quella frase anche da bambina, papà diceva: non rispondere al telefono”

Notizie correlate

Liliana Segre denuncia l’odio subito: “A 96 anni mi scrivono ancora: perché non muori?”Il convegno organizzato dall’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori presso il Memoriale della Shoah di Milano ha offerto uno...

Leggi anche: Liliana Segre: “Ho 96 anni e ancora mi dicono ‘perché non muori'”

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Liliana Segre, il mondo dell'odio è sempre più vasto; Segre: Valanga di odio sempre più vasta, a 96 anni mi scrivono ancora ‘perché non muori?’; Bagnoli, Masters At Work arrivano all’ex Base Nato il 26 aprile per un dj set; Baronissi, scomparsa donna di 72 anni: non si hanno sue notizie dal 22 aprile.

Liliana Segre: «Ho quasi 96 anni e ancora mi scrivono: perché non muori? L'odio trascina le persone». Piantedosi: «Caos corteo, la Brigata ha il diritto di sfilare»La senatrice a vita è intervenuta a Milano all'incontro «Le vittime dell'odio» al Memoriale della Shoah. Il prefetto Sgaraglia: «Denunce per discriminazione in aumento». Il ministro: «Sul corteo del 2 ... milano.corriere.it

Liliana Segre: «Ho 96 anni e ancora mi dicono ‘perché non muori’» VIDEOL’odio è talmente vasto che questa valanga trascina le persone. Io ho quasi 96 anni, sono vicina alla morte, eppure ci sono persone che mi scrivono: ‘Perché ... ilgazzettino.it

Nel Tg Politico si parla del caso Nicole Minetti, di Liliana Segre, di inflazione e di economia. - facebook.com facebook

Liliana Segre: "Valanga di odio sempre più vasta, mi scrivono 'Perché non muori". La senatrice a vita lo ha sottolineato durante un convegno al Memoriale della Shoah #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com