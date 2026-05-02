Marcello Lorrai, conduttore di Musiche dal mondo su Radio Popolare, porta avanti questa trasmissione da più di trent’anni. In ogni puntata, propone un viaggio attraverso le sonorità di diversi paesi, offrendo agli ascoltatori un panorama musicale internazionale. La programmazione si concentra su brani provenienti da culture diverse, con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare le tradizioni musicali di tutto il mondo.

Da quell’intuizione nacque — e si è consolidata nel tempo — Musiche dal mondo, una trasmissione, ora condotta dallo stesso Lorrai che va in onda il venerdì alle 21.30, che da oltre trent’anni esplora tradizioni, contaminazioni e modernità della cosiddetta world music. In un’epoca in cui viaggiare è sempre più semplice ma comprendere davvero le culture resta complesso, abbiamo chiesto a Lorrai di accompagnarci in un itinerario fatto di suoni: un giro del mondo attraverso ritmi, voci e storie capaci di superare le distanze geografiche e culturali. La sua esperienza alla guida di Musiche dal mondo su Radio Popolare è unica nel panorama radiofonico italiano anche per la sua longevità.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - World music: un giro del mondo in musica con Marcello Lorrai conduttore di Musiche dal mondo

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