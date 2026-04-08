Parma capitale internazionale del barbecue con 400 brand a BBQ Expo e Butcher Show

A Parma si svolge dall’11 al 14 aprile un evento dedicato al mondo del barbecue, con due fiere che occupano circa 40mila metri quadrati di spazio espositivo. Alla manifestazione partecipano circa 400 marchi provenienti dal settore della carne, dalla cottura alla vendita. L’evento si svolge nelle Fiere di Parma e coinvolge professionisti e appassionati interessati alle diverse fasi della filiera alimentare, dalla preparazione alla distribuzione.

Dall'11 al 14 aprile a Fiere di Parma BBQ Expo e Butcher Show. Circa 40mila metri quadrati di superficie espositiva dove la filiera della carne si incontra dalla brace al bancone, dalla macelleria alla ristorazione.In fiera la Nazionale Italiana Macellai per i Mondiali 2028 e Federcarni con un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

BBQ Expo - Butcher ShowCotture da quindici ore, bark perfetto, rub che profumano di agrumi mediterranei, nuove miscele di pepe studiate al millimetro.

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