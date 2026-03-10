Neymar convocato a sorpresa da Ancelotti | può giocare i Mondiali 2026 con il Brasile

Neymar è stato inserito nell'elenco dei 50 pre-convocati del Brasile per le amichevoli di marzo contro Francia e Croazia. L'attaccante, nato nel 1992, è stato convocato da Ancelotti in modo inaspettato, aprendo la possibilità di partecipare ai Mondiali 2026 con la nazionale brasiliana. La selezione ufficiale sarà annunciata nelle prossime settimane.

L'attaccante, classe 1992, è stato inserito nell'elenco dei 50 pre-convocati del Brasile per le amichevoli di marzo con Francia e Croazia. Nell'elenco anche Bremer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

