Neymar convocato a sorpresa da Ancelotti | può giocare i Mondiali 2026 con il Brasile

Neymar è stato inserito nell'elenco dei 50 pre-convocati del Brasile per le amichevoli di marzo contro Francia e Croazia. L'attaccante, nato nel 1992, è stato convocato da Ancelotti in modo inaspettato, aprendo la possibilità di partecipare ai Mondiali 2026 con la nazionale brasiliana. La selezione ufficiale sarà annunciata nelle prossime settimane.