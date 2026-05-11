In Cina, sono stati sviluppati modelli di intelligenza artificiale e avatar digitali che permettono di interagire con versioni virtuali di persone decedute. Questi sistemi si basano su dati raccolti durante la vita per creare chatbot capaci di rispondere e simulare comportamenti. La tecnologia solleva domande sulla sua influenza sul processo di elaborazione del lutto e sui costi associati alla ricostruzione digitale della personalità di una persona scomparsa.

? Punti chiave Come può un chatbot influenzare il naturale processo del lutto?. Quanto costa ricostruire digitalmente la personalità di una persona cara?. Chi decide se un avatar può parlare senza il consenso familiare?. Perché il governo cinese sta regolamentando gli umani digitali?.? In Breve Prezzi chatbot avanzati tra 50.000 e 100.000 yuan per interazioni personalizzate.. Gruppo Fu Shou Yuan integra spazi digitali per riunioni virtuali tra cari e defunti.. Bozza normativa cinese impone etichettatura IA e vieta relazioni intime virtuali ai minori.. Caso Qiao Renliang evidenzia conflitti legali per ricostruzioni digitali senza consenso familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avatar digitali e IA: la Cina crea modelli per parlare con i defunti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

WhatsApp elimina gli avatar: addio ai nuovi modelli digitali su Meta? Cosa scoprirai Cosa succederà agli sticker personalizzati già inviati nelle chat? Come cambierà la foto profilo degli utenti dopo questa rimozione?...

Sensori, IA e modelli digitali per abbattere le barriere: la sperimentazione parte da palazzo della CittàMigliorare l'accessibilità e la sostenibilità degli edifici attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate, dall'intelligenza artificiale ai modelli...

Argomenti più discussi: L’ultima accusa ad Avatar fa riflettere su l’IA e l’identità digitale; Il vescovo che non esiste. I deepfake attaccano fede e realtà; Jean Baudrillard e il mondo iperreale dell’AI generativa; WhatsApp potrebbe eliminare la funzione degli avatar dalle app per Android e iPhone.