Mondiale 2026 su Dazn e Rai | tutto quello che c’è da sapere

Il Mondiale 2026 si avvicina e le emittenti italiane si preparano a trasmettere l'evento. Dazn ha annunciato la copertura delle partite, mentre la Rai si occuperà di alcune gare in diretta televisiva. Le due piattaforme hanno definito le modalità di accesso e i dettagli relativi alle partite trasmesse. I tifosi potranno seguire le partite sia in diretta che in streaming, con alcune gare riservate a Dazn e altre alla Rai. La competizione si svolgerà in Nord America e coinvolgerà 48 squadre.

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Il Mondiale 2026 si avvicina e la macchina della televisione italiana si mette in moto. Dazn ha presentato ufficialmente la sua offerta per la competizione che prenderà il via l’ 11 giugno tra Canada, Messico e Stati Uniti, confermandosi come broadcaster principale dell’evento con una copertura senza precedenti per la piattaforma. L’annuncio è arrivato dal Portrait di Corso Venezia 11 a Milano, dove il CEO di Dazn Italia Stefano Azzi ha aperto i lavori con parole che dicono molto sul peso dell’occasione: «È la prima volta che trasmettiamo un Mondiale e siamo orgogliosi di poterlo fare. Anche perché siamo l’unico broadcaster a trasmettere il torneo in tre Paesi: Italia, Spagna e Giappone. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Mondiale 2026 su Dazn e Rai: tutto quello che c’è da sapere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lo spettacolo di BAD BUNNY al SUPER BOWL: il suo show trasformato IN UN INNO AL SUD AMERICA Sullo stesso argomento David di Donatello 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia in onda su Rai 1David di Donatello 2026: candidature (nomination, premi), conduttori, ospiti, vincitori, Rai 1, streaming Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, in... Fatima: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2Fatima: trama, cast e streaming del film su Rai 2 Questa sera, martedì 31 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Fatima, film drammatico del... Mondiale 2026: ecco le 35 partite sulle 14 tutte su Dazn, che trasmetterà la Rai calciocasteddu.it/2026/05/06/mon… #casteddu #calcio #cagliari x.com Verso i Mondiali 2026: su Dazn le 104 partite, tre nuovi show e 16 ore di diretta al giornoDazn si prepara a raccontare ogni azione ed emozione della Coppa del Mondo Fifa 2026 con una copertura editoriale in programma sin dal mattino fino a tarda notte, che accompagnerà i tifosi per l’inter ... adnkronos.com I Mondiali 2026 su DAZN: 104 partite live, show esclusivi e funzioni con l’intelligenza artificialeDAZN trasmetterà l’intero Mondiale 2026 con contenuti live tutto il giorno, nuove funzioni interattive e strumenti Ai direttamente in app dedicati ai ... fanpage.it Nessuno dei nostri attaccanti ha avuto una buona stagione in squadra. Quanto è problematico questo in relazione al Mondiale? reddit