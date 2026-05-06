David di Donatello 2026 | tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia in onda su Rai 1

La cerimonia dei David di Donatello 2026 si svolgerà quest’anno e sarà trasmessa su Rai 1. Sono state annunciate le candidature per le varie categorie, con i nomi dei film e degli attori in corsa per i premi. La diretta sarà visibile anche in streaming, e sono stati confermati i conduttori e alcuni ospiti presenti alla serata. I vincitori saranno annunciati durante l’evento, che prevede anche momenti di intrattenimento e interventi di personalità del cinema italiano.

David di Donatello 2026: candidature (nomination, premi), conduttori, ospiti, vincitori, Rai 1, streaming. Questa sera, mercoledì 6 maggio 2026, in diretta su Rai 1 va in scena la premiazione della 71esima edizione dei David di Donatello, i premi del cinema italiano. Una serata con tanti ospiti e il meglio del cinema italiano, per premiare i film usciti in sala nel corso del 2025. Alla conduzione la coppia formata da Bianca Balti e Flavio Insinna. L’evento si svolgerà negli studi di Cinecittà, luogo simbolo del cinema italiano e punto di riferimento per le produzioni nazionali e internazionali. Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Anticipazioni, conduttori, premi e ospiti.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - David di Donatello 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia in onda su Rai 1 Notizie correlate David di Donatello 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla 71ª edizione tra candidati, conduttori e premi specialiDomani sera, mercoledì 6 maggio 2026, il Teatro 23 degli Studi di Cinecittà a Roma ospiterà la 71ª edizione dei David di Donatello, il riconoscimento... Filumena Marturano: tutto quello che c’è da sapere sulla versione 2022 in onda su Rai 1Filumena Marturano: trama, storia vera, cast, quante puntate e streaming Questa sera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda (in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori; La 71? edizione dei Premi David di Donatello. David di Donatello 2026, le nomination, gli ospiti e dove vederli in tv: tutto sulla Notte degli Oscar italianaTutto quello che c'è da sapere sui David di Donatello 2026 in attesa di scoprire i vincitori e il red carpet della serata di mercoledì 6 maggio ... vogue.it David di Donatello 2026 guida completa a candidature, conduttori e diretta televisivaDavid di Donatello 2026, la sfida tra La Grazia e Le città di pianura I David di Donatello 2026 si svolgono mercoledì 6 maggio al nuovo Teatro 23 di C ... assodigitale.it #daviddidonatello - facebook.com facebook Il David di Donatello oggi e 70 anni fa Questa sera presso il nuovo Teatro 23 di Cinecittà, inaugurato per l'occasione, la cerimonia di assegnazione dei David di Donatello. Dall'Archivio Luce la prima cerimonia del 1956 #Daviddidonatello x.com