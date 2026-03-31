Fatima | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Stasera, martedì 31 marzo 2026, alle 21:30 su Rai 2, viene trasmesso il film drammatico del 2020 intitolato

Fatima: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, martedì 31 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Fatima, film drammatico del 2020 diretto da Marco Pontecorvo, interpretato da Joaquim de Almeida, Goran Visnjic, Harvey Keitel, Sônia Braga, Stephanie Gil e Lúcia Moniz. Il film, tratto dagli eventi della Madonna di Fatima del 1917, presenta la canzone originale Gratia Plena (“Piena di grazia”), interpretata da Andrea Bocelli e composta dal compositore italiano Paolo Buonvino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Una giovane pastora di 10 anni, Lúcia dos Santos, e i suoi due giovani cugini, Francisco e Jacinta Marto, riferiscono di aver ricevuto apparizioni della Beata Vergine Maria a Fátima, in Portogallo, verso il 1917. 🔗 Leggi su Tpi.it

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