Annuncio Diletta Leotta - Mondiale di calcio su DAZN Tutte le partite in diretta

DAZN trasmetterà in diretta tutte le partite del Mondiale di calcio, che si svolgerà a partire dall’11 giugno. Saranno 104 incontri che coinvolgeranno 48 squadre provenienti da tutto il mondo. Diletta Leotta annuncerà l’evento, che promette un’estate ricca di emozioni e partite senza interruzioni. La copertura avrà un ruolo centrale durante tutto il torneo.

Il grande calcio mondiale arriva su DAZN? Tutto il Mondiale di calcio sarà trasmesso in diretta: 104 partite, 48 squadre e un'estate pronta a regalare emozioni senza sosta a partire dall' 11 giugno. In attesa del torneo più atteso, continua lo spettacolo della Serie A con mesi decisivi dove può succedere davvero di tutto. Un viaggio che accompagnerà i tifosi dal campionato fino alla competizione internazionale più seguita al mondo.

Mondiale di calcio FIFA 2026: in diretta tutte le partite su DAZN e 35 in chiaro sulla Rai

