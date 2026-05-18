Verso i Mondiali 2026 | su Dazn le 104 partite tre nuovi show e 16 ore di diretta al giorno

A pochi mesi dall’inizio dei Mondiali 2026, Dazn ha annunciato che trasmetterà tutte le 104 partite della competizione. La piattaforma offrirà anche tre nuovi programmi e una copertura in diretta di circa 16 ore al giorno, dall’alba alla mezzanotte. La programmazione sarà dedicata a seguire ogni azione e emozione della coppa del mondo, con un approfondimento continuo di quanto accadrà durante l’evento sportivo più atteso dell’anno.

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