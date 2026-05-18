Verso i Mondiali 2026 | su Dazn le 104 partite tre nuovi show e 16 ore di diretta al giorno
A pochi mesi dall’inizio dei Mondiali 2026, Dazn ha annunciato che trasmetterà tutte le 104 partite della competizione. La piattaforma offrirà anche tre nuovi programmi e una copertura in diretta di circa 16 ore al giorno, dall’alba alla mezzanotte. La programmazione sarà dedicata a seguire ogni azione e emozione della coppa del mondo, con un approfondimento continuo di quanto accadrà durante l’evento sportivo più atteso dell’anno.
(Adnkronos) – Dazn si prepara a raccontare ogni azione ed emozione della Coppa del Mondo Fifa 2026 con una copertura editoriale in programma sin dal mattino fino a tarda notte, che accompagnerà i tifosi per l’intera durata della competizione più prestigiosa al mondo. Un mese di grande calcio con tutte le 104 partite che saranno trasmesse solo su Dazn con commento in italiano, 104 highlights, 34 best moments, 7 goal collection, contenuti originali, show esclusivi, 16 ore live al giorno e 1000 eventi con nuove funzionalità di prodotto pensate per amplificare l’esperienza di visione e il coinvolgimento della community. Collegate dagli Stati Uniti, tre crew giornalistiche che seguiranno le sfide principali direttamente sul campo, garantendo una presenza editoriale costante. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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