Pronostico Atalanta-Bayern Monaco | il piano di Palladino per un altro miracolo

Martedì alle 21:00 si gioca l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco. La partita si svolge allo stadio bergamasco, con la formazione di casa pronta ad affrontare la squadra tedesca. La diretta sarà trasmessa in tv e saranno comunicate le probabili formazioni prima del calcio d’inizio.

Atalanta-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’ Atalanta che sembrava ormai fuori dai giochi dopo lo spareggio d’andata con il Borussia Dortmund, terminato 2-0 per i gialloneri, si ritrova a disputare un insperato ottavo con la squadra che sta dominando la Bundesliga, il Bayern Monaco, nonché una delle grandi favorite per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie. Questo grazie a una delle rimonte più clamorose della storia della competizione regina. Due settimane fa, infatti, contro ogni pronostico la Dea è riuscita addirittura a ribaltare il Borussia Dortmund nel ritorno a Bergamo, con un devastante 4-1 che rimarrà per sempre impresso nei ricordi dei tifosi nerazzurri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

