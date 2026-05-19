Annata da incornciare per la Pallavolo Chieti 1996 un miracolo tra salvezza in C e trionfi giovanili

Da chietitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione sportiva della Pallavolo Chieti 1996 si distingue per diversi risultati rilevanti. La squadra femminile ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie C al suo primo anno di partecipazione. Parallelamente, il settore giovanile ha ottenuto importanti vittorie in diverse competizioni, contribuendo a un’annata che viene ricordata come tra le più significative per la società teatina. Questi successi rappresentano un momento di crescita e consolidamento per la squadra e il settore giovanile.

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Un'annata sportiva da incorniciare per la Pallavolo Chieti 1996. La storica società teatina festeggia traguardi straordinari, a partire dalla splendida salvezza della prima squadra femminile al suo anno di debutto in Serie C.Ma le soddisfazioni più grandi arrivano dal settore giovanile maschile. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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