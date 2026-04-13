Saelemaekers Maignan perfino Modric | tutti i momenti di tensione di un Milan coi nervi scoperti

Durante la partita contro l'Udinese, alcuni giocatori del Milan sono stati coinvolti in situazioni di tensione. In particolare, ci sono stati episodi tra un centrocampista e un avversario, un intervento del portiere e un contrasto con un giocatore avversario, oltre a uno scontro tra un centrocampista e un calciatore di una squadra avversaria. Questi episodi mostrano nervosismo tra i calciatori del club in un momento complicato.

Flash di uno, due secondi da Milan-Udinese. Modric che allarga le braccia verso Rafa Leao dopo un suo passaggio sbagliato con il tacco, mentre Rafa se la prendeva con Füllkrug. Maignan che guarda sconsolato la difesa dopo il gol di Ekkelenkamp. Saelemaekers che si lamenta platealmente, probabilmente con Leao, per il mancato rientro nell’azione del primo gol. Il Milan nel pessimo sabato di San Siro ha colpito anche per alcuni momenti di nervosismo non abituali, che qualche volta ha mostrato anche Allegri. Non sono episodi gravi – succedono spesso, nelle giornatacce – però un po’ preoccupano i tifosi in vista del finale di campionato. Non era proprio il gruppo il segreto del Milan che non ha perso da agosto a febbraio? Rivediamoli, quei momenti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Saelemaekers, Maignan, perfino Modric: tutti i momenti di tensione di un Milan coi nervi scoperti Maignan e Colombo, nervi tesi già nel tunnel prima di Roma-Milan: “Stai calmo”Maignan e l'arbitro Colombo erano stati protagonisti di uno scontro verbale già prima dell'inizio di Roma-Milan. Roma-Milan, ansia per Saelemaekers. Tornerà Modric. I dubbi di Allegri in attaccoDomenica 25 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 e, come...