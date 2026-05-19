Mollare mai crederci sempre I sogni in crescendo dei ragazzi

Il 27 aprile, nella scuola primaria, gli studenti della quinta B del plesso Carpignola hanno partecipato a uno spettacolo intitolato ‘Sogni in crescendo’, che ha coinvolto anche le altre classi quinte dell’istituto. L’evento ha segnato la conclusione di un percorso di cinque anni, portando in scena le attività e le esperienze vissute durante questo periodo. I bambini hanno portato sul palco momenti di creatività e impegno, condividendo con il pubblico il risultato di un percorso scolastico ormai alle sue fasi finali.

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Il 27 aprile noi bambini della classe quinta B del plesso Carpignola abbiamo dato vita, insieme alle altre classi quinte dell’Ic Cattolica, allo spettacolo finale dei cinque anni della scuola primaria dal titolo ‘Sogni in crescendo’. Vista l’importanza che per noi aveva l’evento, insieme alle nostre maestre, abbiamo scelto un luogo speciale, il teatro della Regina di Cattolica, che potesse dare la giusta atmosfera ed essere all’altezza del messaggio che tutti noi volevamo trasmettere al pubblico: mollare mai, crederci sempre! L’evento ha saputo unire divertimento e riflessione, coinvolgendo studenti, insegnanti e famiglie in una serata ricca di entusiasmo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mollare mai, crederci sempre. I sogni in crescendo dei ragazzi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 100,000 People Marched in the UK. Now What Sullo stesso argomento “È sempre snowboard, l’importante è non mollare mai”: le due vite di Emanuel Perathoner, dalle Olimpiadi alle ParalimpiadiUna doppia vita, non solo sportiva, prima e dopo l’incidente durante un allenamento nel 2021. Non mollare mai, MarcolinoLa tua forza è impressionante, lo sai Brilli anche quando il cielo cade giù Hai dentro un fuoco che non si spegne mai Anche nel buio, tu trovi la... L' #Inter, così come dopo Istanbul, risorge dalle proprie ceneri anche dopo Monaco e la stagione scorsa. Nel calcio, come nella vita, le sconfitte forgiano più di qualsiasi vittoria; bisogna solo continuare a crederci sempre, senza mollare mai. #InterVerona #Inter x.com Mollare mai, crederci sempre. I sogni in crescendo dei ragazziIc Cattolica Gli alunni della quinta B del plesso Carpignola, insieme alle altre classi quinte dell’istituto comprensivo, hanno dato vita allo spettacolo finale dei cinque anni della primaria . ilrestodelcarlino.it Ternana, Schroffenegger firma fino a fine stagione: Crederci sempre, mai mollareLa Ternana Women accoglie con grande entusiasmo Katja Schroffenegger, nuovo portiere rossoverde prelevato dal Como Women. Arriva a Terni a titolo definitivo con contratto semestrale. Nata a Bolzano il ... tuttomercatoweb.com