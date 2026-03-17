Un messaggio di incoraggiamento indirizzato a una persona chiamata Marcolino, che incoraggia a non arrendersi mai e sottolinea la sua forza, anche nei momenti difficili. Il testo evidenzia che Marcolino ha dentro di sé un fuoco e una determinazione che lo rendono resistente, anche quando le circostanze sembrano avverse. La comunicazione si rivolge direttamente a lui, senza fare riferimenti esterni o interpretazioni.

La tua forza è impressionante, lo sai Brilli anche quando il cielo cade giù Hai dentro un fuoco che non si spegne mai Anche nel buio, tu trovi la luce tu Ogni salita sembra un po’ più dura Ma tu non ti fermi, vai oltre la paura Stringi i denti e guardi avanti Anche quando tremano i tuoi passi Sei più forte di ogni destino Anche se il vento soffia contro te Tu vai avanti e resti in piedi perché La tua voglia è vita vera È una corsa senza bandiera Non ti arrendi, non lo fai mai Marcolino, non mollare mai E anche se la strada è ripida Tu ci provi, ancora. e ancora andrai. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Non mollare mai, Marcolino: la forza di chi non si arrende