Emanuel Perathoner ha partecipato sia alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi di snowboard, affrontando un percorso che include un incidente nel 2021 durante un allenamento. Prima dell’incidente, gareggiava come atleta normodotato, mentre da cinque anni compete come atleta con disabilità motoria. La sua storia si intreccia con due vite sportive, caratterizzate dalla stessa determinazione nel non arrendersi mai.

Una doppia vita, non solo sportiva, prima e dopo l’incidente durante un allenamento nel 2021. Ha gareggiato da normodotato, da cinque anni lo fa da persona con disabilità motoria. Emanuel Perathoner è uno dei simboli dell’Italia Team ai Giochi Paralimpici invernali di Milano-Cortina nello snowboard paralimpico, specialità cross, dove è particolarmente bravo, ma pure banked slalom. Pochi sportivi professionisti possono vantare un legame così profondo con i Cinque Cerchi come Perathoner. Già protagonista dello snowboard mondiale con due partecipazioni olimpiche a Sochi 2014 e PyeongChang 2018, la sua carriera cambia nel gennaio 2021. Subisce un gravissimo infortunio alla gamba sinistra durante la preparazione per i Giochi di Pechino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È sempre snowboard, l’importante è non mollare mai”: le due vite di Emanuel Perathoner, dalle Olimpiadi alle Paralimpiadi

LIVE Paralimpiadi: oggi biathlon e snowboard. Perathoner, caccia all'oro09:35 - Curling in carrozzina (round robin torneo a squadre miste) talia-Cina, Slovacchia-Norvegia, Canada-Gran Bretagna, Svezia-Lettonia 10:00...

Snowboardcross, Perathoner firma il miglior tempo alle Paralimpiadi. Cardani torna in pistaA Cortina d’Ampezzo è incominciato il programma dello snowboardcross nell’ambito delle Paralimpiadi Invernali 2026: ad alzare il sipario sono stati i...

Contenuti e approfondimenti su Emanuel Perathoner.

Temi più discussi: È sempre snowboard, l’importante è non mollare mai: le due vite di Emanuel Perathoner,…; Perathoner, dal ginocchio distrutto al sogno paralimpico: Serve più visibilità; Milano Cortina 2026: da domani i Giochi entrano nel vivo; La guida completa agli sport delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

L'attesa è finitaDa oggi fino al 15 marzo si svolgeranno i Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026. Tra neve e ghiaccio ci saranno anche gli altoatesini. Tensioni per la cerimonia.Da oggi fino al 15 marzo si svolger ... salto.bz

Snowboardcross Paralimpiadi: Perathoner e Cardani protagonisti a CortinaNella categoria SB?LL2, Emanuel Perathoner ha conquistato un risultato di rilievo, confermando la sua posizione tra i principali contendenti. La sua prestazione nella seeding run lo proietta come uno ... it.blastingnews.com

Samsung. . Gareggiare in casa significa sentire ogni battito più forte. Per Emanuel Perathoner è la prima volta ai Giochi Paralimpici Invernali, ma una cosa l'ha imparata da sempre: credere nei propri sogni prima che lo facciano gli altri è fondamentale. Q - facebook.com facebook