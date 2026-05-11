Puglia Il buco sanitario è un buco elettorale

In Puglia, il tema del debito sanitario è tornato al centro del dibattito politico. Un rappresentante della Lega ha affermato che le criticità del settore sanitario previste per il 2025 sono in parte legate a scelte elettorali fatte negli anni passati. La discussione riguarda quindi non solo la gestione della sanità, ma anche le implicazioni politiche di decisioni passate e presenti. La questione ha suscitato reazioni tra gli operatori e gli esponenti politici locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

DEBITO REGIONE, CERA (LEGA): “IL BUCO SANITARIO DEL 2025 È UN BUCO ELETTORALE. ORA IL CONTO LO PAGANO I PUGLIESI” “Non negli anni precedenti – sottolinea –, nel solo 2025. L'anno in cui si votava per il rinnovo del Consiglio regionale e per la presidenza della Puglia”. In quell'anno, ricorda il consigliere, il Governo Meloni ha trasferito alla Puglia 139 milioni in più rispetto all'anno precedente. Eppure il buco è esploso lo stesso, arrivando a quasi 350 milioni. E dai bilanci delle Aziende Sanitarie emergono dati che meritano una spiegazione pubblica: “In anno elettorale – argomenta Cera - le spese per le consulenze sono...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Puglia, “Il buco sanitario è un buco elettorale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Puglia, spaventa il buco della sanità (369 milioni di euro) e il blocco degli investimenti: “Provocati dal clientelismo elettorale”Puglia, spaventa il buco della sanità (369 milioni di euro) e il blocco degli investimenti: "Provocati dal clientelismo elettorale" “E’ costata... Commissione d'indagine per il buco sanitario pugliese“Subito una commissione d'indagine per accertare i responsabili del buco sanitario pugliese: per il deficit di 369 milioni bisognerà chiarire ogni... Argomenti più discussi: Il buco della sanità in Puglia, la revisione finale dei conti: il deficit scende a 350 milioni; Buco da 360 milioni nella sanità in Puglia: ecco come sarà la manovra di rientro; BUCO NELLA SANITÀ PUGLIESE, L’IRPEF È DESTINATA AD AUMENTARE: PER I REDDITI ALTI FINO A 1200 EURO IN PIÙ; Sanità Puglia, buco da 349 milioni: sindacati pronti alla battaglia contro l'aumento Irpef. #Sanità, il Segretario generale #CislPuglia Antonio Castellucci su La Gazzetta del Mezzogiorno x.com